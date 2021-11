https://fr.sputniknews.com/20211127/variant-omicron-les-hopitaux-de-new-delhi-appeles-a-se-preparer-a-toute-urgence-1053696844.html

Variant Omicron: les hôpitaux de New Delhi appelés à se préparer à toute urgence

Variant Omicron: les hôpitaux de New Delhi appelés à se préparer à toute urgence

Les hôpitaux de la capitale indienne, New Delhi, ont été invités à rester en état d'alerte élevé et à mettre en œuvre des mesures de sécurité sanitaires... 27.11.2021, Sputnik France

covid-19

inde

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

Le lieutenant-gouverneur de Delhi, Anil Baijal, a demandé le strict respect des protocoles Covid dans les lieux publics et la pleine préparation des hôpitaux pour faire face à toute urgence.L'Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) se réunira également, lundi, des experts et des représentants du ministère de l'Aviation civile pour examiner la situation et planifier les mesures à suivre alors que plusieurs pays commencent à signaler des cas liés à ce variant qui, selon les virologues, comporte un grand nombre de mutations.De même, M.Kejriwal, a appelé le Premier ministre, Narendra Modi, à suspendre en urgence les vols en provenance des pays touchés par le nouveau variant du coronavirus.En Inde, les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta, qui a frappé le pays en avril et mai derniers, restent encore dans les esprits.Signalé pour la première fois par l'Afrique du Sud le 24 novembre dernier, le variant Omicron a été jugé "préoccupant" par l'OMS car il présenterait un risque accru de contagion par rapport aux autres variants dont le Delta.L'Union européenne estime qu'il existe un risque "élevé à très élevé" que le variant Omicron se répande en Europe, recommandant de suspendre tous les voyages en provenance d'Afrique du Sud et de six autres pays de la région, ce que l'Allemagne avait déjà décidé.

