Armés de matraques et masqués, des inconnus attaquent violemment un bar gay de Kiev – vidéo

Un groupe d'hommes masqués et armés de matraques télescopiques a tenté de pénétrer dans un bar "gay friendly" de Kiev en criant des slogans homophobes. Cela... 28.11.2021, Sputnik France

Un bar du centre de la capitale ukrainienne, fréquenté par des membres de la communauté LGBT, a été attaqué vendredi soir par un groupe d'une vingtaine d'assaillants masqués, armés de matraques télescopiques et de gaz poivre, qui ont brisé les fenêtres et détruit des meubles à l'extérieur.Des vidéos de caméras de surveillance montrant la scène ont été partagées en ligne. Au moment des faits, une quinzaine de consommateurs se trouvaient dans le bar, ainsi que trois DJ et trois membres du personnel. Parmi eux on comptait des citoyens de France et de Grande-Bretagne, selon le média The Village.Les radicaux ont cassé des fenêtres et détruit des chaises et des tables posées à l'extérieur avant de tenter de s'introduire de force dans l’établissement. Le personnel a toutefois réussi à verrouiller les portes. Ils ont alors crié des slogans homophobes et néo-nazis, a affirmé la direction dans une publication Instagram, en particulier "Mort aux pd", "Allons chercher les pd" et "white power". Ils ont également jeté à l'intérieur des bombes de gaz lacrymogènes par les carreaux brisées, rapportent les victimes.12 suspects arrêtés puis relâchésL'attaque a duré près de cinq minutes. Les assaillants ont fini par quitter les lieux. Plus tard dans la journée, les forces de l'ordre ont déclaré avoir appréhendé 12 suspects. Une enquête pénale a été ouverte pour "hooliganisme", a annoncé la police sur Facebook. Mais ces personnes ont été relâchées à la faveur d'une visite d'Evgueni Karas, leader de l'organisation nationaliste d'extrême droite S14, qui a fait un scandale dans le commissariat comme le montre une vidéo partagée sur Telegram. Bien qu'aucun motif n'ait été officiellement annoncé, la direction a indiqué sur Instagram que le bar était régulièrement attaqué par des inconnus depuis trois semaines. La première attaque de masse avait eu lieu le 6 novembre, l'administration l'avait signalée à la police et avait exigé une intervention.Actions des groupes anti-LGBT en UkraineD’après un groupe de droite sur le réseau social Vkontakte, les riverains sont "reconnaissants" aux assaillants car ils estiment que l'établissement rassemble des drogués et vend des stupéfiants.Il n'est pas aisé de savoir quel groupe se cache derrière l’assaut, personne n'ayant encore fait de revendications. Un autocollant du groupe d'extrême droite 'Centuria' a cependant été retrouvé sur les lieux, selon The Village, groupe qui a pourtant nié toute implication.Ces derniers temps, les radicaux ont intensifié leurs attaques contre les LGBT et les établissements "gay friendly", rappelle le média ukrainien klymenko-time. Or, en septembre dernier, le Président Zelensky avait promis à Joe Biden que l'Ukraine combattrait toutes les formes de discrimination, de xénophobie et de racisme ainsi que la violation des droits des LGBT.

