https://fr.sputniknews.com/20211128/inde-au-moins-18-morts-dans-un-accident-de-la-route-1053707091.html

Inde: au moins 18 morts dans un accident de la route

Inde: au moins 18 morts dans un accident de la route

Au moins 18 personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans un accident de la route dans l'Etat indien du Bengale-Occidental (est), ont indiqué dimanche... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T17:18+0100

2021-11-28T17:18+0100

2021-11-28T17:18+0100

faits divers

inde

victimes

accident de la route

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1045185365_0:149:1920:1229_1920x0_80_0_0_b47c9814ffbbf902b710d54ac0cf0eff.jpg

New Delhi, 28/11/2021 (MAP)- Au moins 18 personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans un accident de la route dans l'Etat indien du Bengale-Occidental (est), ont indiqué dimanche des responsables locaux.Le drame est survenu, samedi soir, après qu'un véhicule transportant une vingtaine de personnes est entré en collision avec un camion à l'arrêt dans le district de Nadia, à environ 164km au nord de Kolkata, capitale du Bengale-Occidental.Les blessés ont été transportés vers un hôpital de proximité pour recevoir les soins nécessaires, rapportent des médias locaux.Selon la police, l'accident s'est produit en raison d'un épais brouillard qui enveloppait la région et de l'excès de vitesse du véhicule.Les routes indiennes figurent parmi les plus meurtrières du monde et les accidents mortels sont fréquent notamment dans les régions himalayennes.Plus de 150.000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la route en Inde. L'état des voies de circulation, la vétusté des véhicules et la conduite dangereuse figurent parmi les facteurs expliquant ces chiffres.

inde

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

inde, victimes, accident de la route, faits divers