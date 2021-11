La Corée du Sud impose des restrictions sur les visas et les arrivées pour 8 pays d'Afrique australe

https://fr.sputniknews.com/20211128/la-coree-du-sud-impose-des-restrictions-sur-les-visas-et-les-arrivees-pour-8-pays-dafrique-australe-1053699818.html

La Corée du Sud imposera à partir de dimanche des restrictions sur les visas et les arrivées pour huit pays d'Afrique australe afin de contrôler la propagation... 28.11.2021, Sputnik France

Les pays concernés sont l'Afrique du Sud, le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, le Lesotho, le Swaziland, le Mozambique et le Malawi, précise la même source, notant qu'ils ont été reclassés comme des pays à surveiller de près, sujets à des restrictions de visas et à des quarantaines renforcées.Toutes les personnes arrivant de ces pays devront se soumettre à compter de ce dimanche à une quarantaine obligatoire de 10 jours dans des centres désignés et à trois tests PCR durant la période, selon Yonhap.

