Le Nigeria lève la suspension imposée à la compagnie aérienne émiratie Emirates

Le gouvernement nigérian a levé sans conditions la suspension qu'il avait imposée à la compagnie aérienne de transport "Emirates" de voler à destination et en... 28.11.2021, Sputnik France

Cette décision fait suite aux souhaits des voyageurs nigérians et après des négociations minutieuses avec l'Etat des Emirats arabes unis, le pays d'origine de la compagnie aérienne basée à Dubaï, a déclaré, samedi, le ministre nigérian de l'Aviation Hadi Sirika dans un communiqué relayé par des médias locaux.Le gouvernement nigérian avait interdit en mars à Emirates de voler à destination et en provenance du Nigeria "en raison de politiques jugées discriminatoires à l'égard des Nigérians en ce qui concerne les protocoles COVID-19 des Emirats arabes unis", a rappelé l'agence nigériane de presse NAN.Selon les médias locaux, Emirates a soumis les voyageurs nigérians à des tests antigéniques rapides supplémentaires, alors que les aéroports de Lagos et Abuja n'évoquaient que des tests PCR négatifs avant le départ.M. Sirika a indiqué que les Emirats arabes unis avaient supprimé certaines restrictions de voyage pour les Nigérians."Nous avons reçu une communication des Emirats arabes unis supprimant certaines conditions de voyage qui nous inquiétaient. Cela fait, nous pensons que nous devions lever l'interdiction de la suspension d'Emirates", a-t-il noté."Tous les obstacles imposés à Emirates ont été levés et la compagnie aérienne peut désormais opérer au Nigeria", a précisé le ministre.

