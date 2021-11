https://fr.sputniknews.com/20211129/enferme-dans-une-cabine-en-plexiglas-le-president-tcheque-nomme-un-nouveau-premier-ministre-1053715948.html

Enfermé dans une cabine en Plexiglas, le Président tchèque nomme un nouveau Premier ministre

Enfermé dans une cabine en Plexiglas, le Président tchèque nomme un nouveau Premier ministre

Testé positif au Covid-19 et récemment sorti de l'hôpital, Milos Zeman a été contraint de participer à la cérémonie de nomination du nouveau Premier ministre... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T13:02+0100

2021-11-29T13:02+0100

2021-11-29T13:03+0100

international

république tchèque

milos zeman

premier ministre

covid-19

petr fiala

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053715923_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0698b3fadd99fa4558375704c561995c.jpg

C'est en fauteuil roulant et entre quatre parois de Plexiglas que le Président tchèque Milos Zeman a nommé dimanche un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Petr Fiala, 57 ans, chef du Parti civique démocrate (ODS), de droite, qui fait partie de l'alliance SPOLU (Ensemble), comprenant également les démocrates-chrétiens et le parti de centre droit TOP 09.Un Président positif au CovidTesté positif au Covid-19, Milos Zeman, 77 ans, a eu besoin d’être caché dans ce qui s’apparente à une boîte pour éviter tout contact. En outre, il avait été hospitalisé pour un traitement du foie du 10 octobre au 25 novembre. Il a été contraint de retourner à l'hôpital le jour même de sa sortie, après un test positif, avant de quitter l'hôpital le 27 novembre. La cérémonie d'investiture du chef du gouvernement s'est donc déroulée dans la résidence du chef de l’État non loin de Prague.Comme il l'avait annoncé avant d'être testé positif, M.Zeman prévoit d’entamer ce lundi une série de rencontres avec les candidats aux postes ministériels, qu'il recevra par ordre alphabétique, relate Radio Prague. Le Président envisage de terminer ces entretiens d’ici le 13 décembre. Il sera ensuite possible de planifier la formation du gouvernement dans son ensemble. Cinq partis vainqueurs des élections législatives, qui ont signé un accord de coalition début novembre, contrôlent 108 sièges sur un total de 200 au Parlement.Qui est le nouveau Premier ministre?Petr Fiala a fait des études de littérature et d’histoire tchèques puis s'est spécialisé en sciences politiques. En 2011, il est devenu conseiller du Premier ministre, puis ministre de l’Éducation (2012-2013). Député du parti conservateur Parti civique démocrate (ODS) depuis 2013, il en a été élu président en janvier 2014 et reconduit ensuite à ce poste à trois reprises. Depuis 2020, il est leader de la coalition SPOLU formée par trois partis d’opposition en vue des législatives qui ont eu lieu en octobre 2021. Celles-ci se sont soldées par la défaite du Premier ministre sortant Andrej Babis, magnat de l'alimentaire, des produits chimiques et des médias, allié de Milos Zeman. Peu après les élections, M.Babis a indiqué qu'il refuserait toute offre de former le nouveau gouvernement et qu'il regagnerait l'opposition.Sa première tâche sera de combattre la flambée de Covid-19 dans le pays, où les hôpitaux manquent de capacités pour soigner les malades. Parallèlement, le pays fait face à une crise énergétique, après la faillite d'un grand fournisseur d'électricité. Le nouveau gouvernement devrait également revoir le projet de loi de finances 2022 en vue de réduire un important déficit public, relate Reuters.

république tchèque

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Petr Fiala a été nommé dimanche Premier ministre de la République tchèque par Milos Zeman Petr Fiala a été nommé dimanche Premier ministre de la République tchèque par le président Milos Zeman, lors d'une cérémonie inhabituelle durant laquelle le président en fauteuil roulant et atteint du Covid-19 était protégé d'une barrière de plastique. 2021-11-29T13:02+0100 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

république tchèque, milos zeman, premier ministre, covid-19, видео, petr fiala