"Fantastique décembre": Ciotti accuse à tort la maire EELV de Besançon de faire disparaître Noël

Candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle Éric Ciotti dit vouloir être le Président qui défendra la culture et les traditions chrétiennes de la France "face aux déconstructeurs d’extrême gauche et macronistes". Pour le réaffirmer, il a dénoncé le 28 novembre sur Twitter le fait qu’à Besançon, "grâce à la maire écolo, on ne dit plus ‘Joyeux Noël’ mais plutôt ‘Fantastique décembre’".La déclaration a immédiatement fait réagir Anne Vignot qui assume les fonctions de maire de la ville depuis le 3 juillet 2020. L’élue a accusé M.Ciotti de lui attribuer "un faux conte" datant de 2019.En effet, le site maCommune.info qui traite de l’actualité locale a écrit le 24 novembre que le programme de Noël de Besançon cette année se nomme, comme en 2019, "Fantastique décembre", mais sera marqué par le retour du père Noël, après une année d'absence à cause de la crise sanitaire.De plus, sur sa page Facebook, l'Office du commerce et de l'artisanat (OCAB) engage sa "totale responsabilité concernant le choix de la campagne de communication Fantastique décembre à Besançon" et rappelle que "ce nom a été choisi et utilisé depuis 2019 par l'OCAB pour promouvoir le programme des animations durant tout le mois de décembre".Contacté par Huffington Post, l’entourage d’Éric Ciotti insiste pourtant sur le fait que c’est la municipalité qui installe les illuminations et donc qu’elle fait ce qu’elle veut. D’après son entourage, la mairie "n’est pas obligée de mettre ‘Fantastique décembre’ parce qu’un organisme de commerçants a choisi ce nom".Une statue de Napoléon déboulonnée?Il convient de rappeler que le 31 octobre 2021, Éric Ciotti avait déjà accusé "la mairie de gauche" de Rouen d’avoir retiré la statue de Napoléon installée depuis 1865. "Le wokisme et la déconstruction de notre identité en action", avait-il alors ajouté.Or, le maire socialiste de la ville Nicolas Mayer-Rossignol a rejeté "le mensonge" de M.Ciotti, tout en précisant que la statue était en train d’être restaurée et que la ville y avait consacré 200.000 euros d’argent public.En effet, la statue a été enlevée en juillet 2020 pour être restaurée. Cependant, Éric Ciotti n’était pas si loin du compte en évoquant "le wokisme" de la mairie, car deux mois après l’enlèvement de la statue, M.Mayer-Rossignol a proposé, selon Franceinfo, de remplacer Napoléon par une figure féminine.Sa lutte contre le wokismeDans son programme électoral Pour que la France reste la France, le candidat à l'investiture Les Républicains (LR) à la présidentielle Éric Ciotti veut notamment préserver l’identité française qui est menacée, selon lui, par "le wokisme et les théories d’extrême gauche". Il veut inscrire en outre les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution.En septembre 2020, le député LR Éric Ciotti avait déjà critiqué le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, qui voulait en finir avec le traditionnel sapin de Noël sur la place de la mairie. Selon l’élu, "l'arbre mort" ne s’inscrivait pas dans la conception de la végétalisation de la ville. M.Ciotti a alors dénoncé "les pseudos écolos", "vrais extrémistes de gauche" qui "sous couvert de sauver la planète" s'attaquent à Noël.

