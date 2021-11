https://fr.sputniknews.com/20211129/jo-dhiver-2030-sapporo-revoit-son-budget-previsionnel-a-la-baisse-1053716307.html

JO d'hiver 2030: Sapporo revoit son budget prévisionnel à la baisse

Sapporo, la ville japonaise candidate à l'organisation des Jeux olympiques (JO) d'hiver en 2030, a diminué d'environ un quart son budget prévisionnel pour... 29.11.2021, Sputnik France

Sur fond de la colère de nombreux Japonais face à l'explosion du coût des JO de Tokyo de cette année, Sapporo a décidé de réduire de 90 milliards de yens (703 millions d'euros) son estimation de budget dévoilée en 2019, qui était initialement comprise entre 310 et 370 milliards de yens (2,4 à 2,8 milliards d'euro).Le budget prévisionnel fixé est désormais estimé entre 280 et 300 milliards de yens (2,1 à 2,3 milliards d'euros) pour les Jeux de 2030.Le budget final des récents Jeux d'été, reportés d'un an en raison de la pandémie de Covid, a atteint au moins 1.644 milliards de yens (13 milliards d'euros).Sapporo a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1972 et a également organisé les épreuves de marathon et de marche des Jeux de Tokyo en 2021, dans le but de lutter contre la chaleur étouffante en été de la capitale nippone.

