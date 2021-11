https://fr.sputniknews.com/20211129/la-coree-du-sud-preconise-traitement-a-domicile-et-doses-de-rappel-pour-les-moins-de-50-ans-1053718597.html

La Corée du Sud préconise traitement à domicile et doses de rappel pour les moins de 50 ans

La Corée du Sud préconise traitement à domicile et doses de rappel pour les moins de 50 ans

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont préconisé, lundi, le traitement à domicile des personnes atteintes du Covid-19, l'hospitalisation des patients dans... 29.11.2021, Sputnik France

L'Agence de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a également déclaré qu'à partir du 20 décembre, la date d'expiration du "laissez-passer vaccinal" sera fixée à six mois.Les autorités sanitaires ont indiqué que les personnes âgées de 18 à 49 ans recevront des injections supplémentaires cinq mois après avoir été entièrement vaccinées.Dans le cadre de l'assouplissement des règles de distanciation sociale, les rassemblements privés de 10 personnes au maximum sont autorisés, indépendamment de l'état vaccinal. Le port d'un masque à l'intérieur reste obligatoire.La KDCA a estimé qu'il est devenu impossible de passer à la deuxième étape du programme en trois phases intitulé "Vivre avec le Covid-19", qui a débuté le 1er novembre, dans la perspective d’un retour progressif à la vie normale.La Corée du Sud a signalé, lundi, 3.309 nouveaux cas de Covid-19, portant le bilan à 444.200, et 32 décès supplémentaires, portant le nombre de morts à 3.580.

