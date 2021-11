https://fr.sputniknews.com/20211129/la-vaccination-contre-le-covid-reste-la-ligne-de-defense-principale-des-autorites-belges-1053719221.html

La vaccination contre le Covid reste la "ligne de défense" principale des autorités belges

Aujourd’hui, 75% de la population (87% des adultes) sont complètement vaccinés. L’objectif affiché du gouvernement fédéral et des entités fédérées est de convaincre les 25% restants de se faire vacciner et d’inviter tout le monde à recevoir la dose de rappel.À propos de l’obligation vaccinale pour les soignants, Alexander de Croo a insisté sur l’impératif de protéger les personnes vulnérables et les pensionnaires des maisons de repos ou des hôpitaux.Il a, par ailleurs, émis des doutes à propos du maintien des fêtes de fin d’année. "Cela dépend de notre comportement. Si dans les semaines qui viennent, nous arrivons à diminuer nos contacts, à être prudents, à garder nos distances, à vacciner plus et à faire des troisièmes doses au maximum, nous pourrons célébrer les fêtes de Nouvel An", a-t-il relevé.Le Premier ministre a, par ailleurs, annoncé des consultations cette semaine avec les secteurs principalement concernés par les dernières mesures du Comité de concertation, que ce soit l’Hôtellerie, la restauration ou le monde du divertissement nocturne. Plusieurs mesures de soutien sont sur la table parmi lesquelles une TVA réduite à 6% pour les hôtels, cafés et restaurants.

