Les Philippines suspendent la réouverture des frontières aux touristes vaccinés

Manille avait annoncé la semaine dernière son projet d'autoriser à nouveau l'entrée de ressortissants de nombreux pays à partir du 1er décembre, mais le groupe de travail du gouvernement sur la lutte contre le Covid-19 (IATF) a changé de politique au cours du week-end, en annonçant la suspension des vols de sept pays européens en plus de l'interdiction des arrivées de pays africains, décidée un peu plus tôt.Dans le même temps, une nouvelle campagne de vaccination de trois jours est lancée, afin d'accélérer les injections de doses aux plus de 12 ans.Jusqu'à présent, les Philippines n'ont enregistré aucun cas du variant Omicron, identifié pour la première fois en Afrique du Sud.Les Philippines ont enregistré 2,8 millions d'infections à la covid 19 depuis le début de la pandémie et 48.000 morts.

