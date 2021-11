https://fr.sputniknews.com/20211129/saison-moyenne-demande-croissante-le-canada-puise-dans-ses-reserves-de-sirop-derable-1053715145.html

Saison moyenne, demande croissante: le Canada puise dans ses réserves de sirop d’érable

Alors que des pénuries poussent les États-Unis à débloquer leur réserve stratégique pétrolière et l’Europe à puiser dans ses stocks de gaz, le Canada va... 29.11.2021, Sputnik France

Le Canada, qui contrôle près des trois quarts de la production acéricole mondiale, va pomper près de la moitié de sa réserve d’"or blond", soit environ 22 millions de kilos, la plus grande quantité depuis 2008.L’entrepôt principal est situé à Laurierville, dans le Centre-du-Québec, et s’étend sur une superficie de 24.805 mètres carrés, précise Le Journal de Montréal.Habituellement, une réserve d’un peu plus de 45 millions de kilos de sirop est faite, mais cette année une moitié devra être tirée afin de satisfaire la demande croissante des consommateurs qui cuisinent davantage pendant la pandémie.Les exportations en hausse après une saison moyenneToujours selon Le Journal de Montréal, actuellement il n’y a plus de sirop biologique disponible et il reste environ 17 millions de kilos de bon sirop à usage culinaire.Le Québec produit 73% de l'approvisionnement mondial en sirop d'érable, mais a été frappé par une saison des sucres printanière plus courte et plus chaude, ce qui a fait chuter la production de près d'un quart. Pendant ce temps, les ventes mondiales ont bondi de plus de 36% par rapport à 2020, selon les données des PRAQ.Pour ne pas se retrouver à sec, l’organisation a donc décidé d’ajouter sept millions d’entailles d’ici trois ans. Actuellement, il y en a 50 millions au Québec.Les érables à sucre, l'espèce d'érable la plus commune pour le sirop, poussent presque exclusivement dans le nord et le nord-est des États-Unis, ainsi que dans le sud-est du Canada. Les arbres doivent être mûrs – généralement de 30 à 40 ans – avant de pouvoir être entaillés.Les États-Unis recourent à leurs propres réserves stratégiquesLes États-Unis eux aussi se sont vus obligés de recourir aux réserves. Face à la flambée des prix du brut dans un contexte de reprise économique après la pandémie et d’approvisionnement insuffisant, Joe Biden a décidé la semaine dernière de débloquer les réserves stratégiques de pétrole.Washington a demandé à plusieurs pays grands consommateurs de pétrole, notamment la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon, de débloquer leurs réserves pour faire face au manque d’approvisionnement alors que le monde sort de la pandémie.À l’approche de l’hiver, l’Europe a commencé dès le mois d’octobre à puiser dans ses stocks de gaz, qui en contiennent 14% de moins par rapport aux mêmes périodes entre 2016 et 2020.Pour la première fois depuis avril 2021, le volume de gaz tiré des stocks en une seule journée a dépassé celui réapprovisionné, selon les chiffres du 13 octobre.

