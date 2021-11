https://fr.sputniknews.com/20211129/tempete-a-istanbul-4-morts-et-19-blesses-1053718853.html

Tempête à Istanbul: 4 morts et 19 blessés

Au moins quatre personnes ont été tuées et dix-neuf autres blessées, dont une grièvement, dans la tempête de vents violents qui a frappé ce lundi la ville...

Le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu a adressé ses condoléances aux victimes, appelant les habitants de la ville à la prudence, face aux risques d'accidents similaires ou à la "chute d'arbres et de poteaux" causés par des vents atteignant 130 km/h.Selon la mairie d'Istanbul, des dizaines de toitures ont été arrachées et près de 200 arbres ont chuté en raison de la tempête, alors que le trafic maritime a été suspendu sur le Bosphore.La chaîne NTV a rapporté, quant à elle, que cinq avions devant atterrir à Istanbul ont été redirigés vers les aéroports d'Ankara et d'Izmir.

Maghreb Arabe Presse

