Afrique du Sud: quelque 1.300 suicides enregistrés depuis la détection du Covid-19

Afrique du Sud: quelque 1.300 suicides enregistrés depuis la détection du Covid-19

2021-11-30T13:33+0100

2021-11-30T13:33+0100

2021-11-30T14:40+0100

Les chiffres publiés montrent que le nombre de suicides enregistré cette année est le double de celui de l'année précédente durant laquelle 695 suicides ont été signalés dans la province qui comprend la capitale Pretoria et Johannesburg.La même source précise que les pertes d'emplois à cause de la crise sanitaire et économique, la dépression, le décès de membres de la famille et la violence domestique étaient à l'origine des suicides au cours de l'exercice 2020/2021.L'Afrique du Sud fait face à une crise de suicide, alors que le Groupe sud-africain de lutte contre la dépression et l’anxiété "Sadag" affirme avoir reçu plus de 75.000 appels de Sud-africains envisageant le suicide.Un enfant de 10 ans du village de Ga-Rankuwa est le plus jeune à se suicider en octobre 2020, suivi de deux enfants de 11 ans en septembre 2020, alors qu’un homme de 96 ans était le plus âgé à s'être suicidé à Pretoria, en octobre 2020, suivi d'une femme de 91 ans qui s'est suicidée en juin 2021 à Ekurhuleni, précise-t-on.

