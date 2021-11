https://fr.sputniknews.com/20211130/aucun-cas-du-variant-omicron-na-ete-signale-en-inde-jusqua-present-1053732674.html

Aucun cas du variant Omicron n'a été signalé en Inde jusqu'à présent

Le ministre indien la Santé, Mansukh Mandaviya a indiqué, mardi, qu'aucun cas du variant Omicron n'a été signalé en Inde jusqu'à présent. 30.11.2021, Sputnik France

covid-19

inde

santé

variant omicron du covid-19

Les déclarations du M. Mandaviya viennent infirmer les propos de certains médias locaux ayant indiqué que des cas d'Omicron auraient été enregistrés notamment à Karnataka (sud) chez des ressortissants en provenance de l'Afrique du Sud.Par ailleurs, la campagne de vaccination porte-à-porte "Har Ghar Dastak", lancée par le gouvernement, a été prolongée jusqu'au 31 décembre en mettant l'accent sur l'inoculation des premières doses à toutes les populations éligibles du pays et également pour combler le retard dans l'administration des deuxièmes doses, a noté le ministre indien.En Inde, les séquelles de la deuxième vague liée au variant Delta, qui a ravagé le pays en avril et mai derniers, restent encore dans les esprits.Mardi, le ministère de l'Intérieur a annoncé que les restrictions existantes liées à la Covid-19 dans le pays seraient prolongées jusqu'à la fin de l'année.Le ministère a également souligné la nécessité de se conformer strictement à l'ordonnance émise par le ministère de la Santé à la lumière de l'émergence du variant Omicron et de veiller au renforcement des mesures de contrôle sanitaire au niveau des ports et des aéroports du pays.

