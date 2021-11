Élèves et professeurs choqués par l’agression d’une enseignante au lycée Montaigne à Paris

https://fr.sputniknews.com/20211130/eleves-et-professeurs-choques-par-lagression-dune-enseignante-au-lycee-montaigne-a-paris-1053732180.html

Au lendemain de la violente agression d’une professeure du lycée Michel Montaigne à Paris (VIe arrondissement), le monde éducatif reste sous le choc bien que cette agression est loin d’être première dans ce milieu.Les faits ont été condamnés par le recteur de la région académique Île-de-France Christophe Kerrero. L’Académie de Paris a réitéré "son total soutien au professeur[e] et à l’ensemble de l’équipe éducative".De son côté, le président du syndicat national des lycées et collèges (SNALC) Jean-Rémy Girard estime que l'enseignante "doit recevoir la protection fonctionnelle et être accompagnée dans son dépôt de plainte: cela doit devenir systématique"."Extrêmement choquée"Suite à l’agression, une cellule de crise a été ouverte au sein de l’établissement."Elle [l’enseignante] est extrêmement choquée", insiste Véronique Bonneau Lambert, présidente de la FCPE du lycée Montaigne, précisant sur BFM TV ce 30 novembre qu’elle "va bien". Présentant une plaie ouverte au front sur cinq centimètres ainsi que plusieurs hématomes au niveau de la pommette et sur le reste du visage, la victime a été transportée à l'hôpital le 29 novembre.Pour une calculette tombéeLes faits se sont produits le 29 novembre. Selon le témoignage d’une élève, qui est dans la classe de l’agresseur, vers la fin du cours de mathématiques la professeure a fait tomber la calculatrice de l’intéressé qui a énervé.L'individu, qui s’adonne au combat MMA (Arts martiaux mixtes), s’est alors levé et a fait un front contre front avec l’enseignante, puis lui a asséné des coups de poing au visage et dans le dos.Âgé de 15 ans, le garçon est en garde à vue. Le Conseil de discipline sera convoqué prochainement. Auditionné, le père a qualifié son fils d’"enfant turbulent" vivant dans un "contexte familial compliqué", rapporte Le Figaro.Violences scolairesAvant cette agression, le syndicat SNAL avait alerté que les violences envers des professeurs dans les établissements scolaires étaient loin d’être des cas isolés. D’après les chiffres du ministère de l’Éducation nationale publiés en février 2021, sur les six premiers mois de l’année scolaire 2019-2020, 69% des violences physiques et verbales ont été enregistrés dans les collèges, 17% dans les lycées généraux et technologiques (LEGT), et 13% des "incidents graves" se sont passés dans les lycées professionnels.Début octobre, les autorités ont promis de lourdes sanctions à l’encontre d’un élève et de ses camarades de classe à l’origine de l’agression de leur enseignante au lycée professionnel de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) le 8 octobre. L’intéressé voulait quitter la classe en plein cours, mais son enseignante s’y est opposée. Il l’a alors poussée contre un mur et la professeure s’est effondrée au sol.La scène, filmée par deux autres lycéens, avait été diffusée sur les réseaux sociaux et visionnée des centaines de milliers de fois.Le 13 octobre, l’agresseur, majeur, a été exclu de l’établissement et condamné à une peine de cinq mois de prison avec sursis et 140 heures de travail d’intérêt général. Les deux lycéens à l’origine des vidéos ont été également exclus. Le tribunal doit se prononcer à leur encontre le 7 décembre.

