https://fr.sputniknews.com/20211130/eric-zemmour-officialise-sa-candidature-a-lelection-presidentielle-de-2022--video-1053727305.html

Éric Zemmour officialise sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 – vidéo

Éric Zemmour officialise sa candidature à l’élection présidentielle de 2022 – vidéo

Après avoir semé le doute pendant des mois sur sa présence à la ligne de départ en 2022, l’ambiguïté a été levée aujourd’hui. Le polémiste Éric Zemmour a... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T12:12+0100

2021-11-30T12:12+0100

2021-11-30T12:44+0100

international

marseille

antifasciste

eric zemmour

gabriel attal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052491162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_efcc6ed5ba2893650dcf9ce444894f9b.jpg

C’était un secret de Polichinelle. Éric Zemmour vient d’annoncer sa candidature à l'élection présidentielle ce mardi dans une vidéo d’une dizaine de minutes postée sur les réseaux sociaux.Sur fond de septième symphonie de Beethoven, Zemmour a évoqué les grands axes de sa campagne et a célébré l'histoire de France en regrettant "la tyrannie des minorités".La venue decette annonce avait été révélée dès la veille par des médias."Un message aux Français" sera "diffusé sur nos réseaux sociaux", il sera suivi par l’apparition du polémiste au 20h de TF1, ont précisé des sources à l’AFP, confirmant l’information de plusieurs médias. Éric Zemmour sera également invité de l’émission Élysée 2022, sur France 2 le 9 décembre.La vidéo a été enregistrée en partie au quartier général du candidat rue Goujon (VIIIe arrondissement de Paris).Choix de la dateAprès plusieurs mois de suspense, pourquoi ce 30 novembre? Selon Le Parisien, la fenêtre de tir pour se déclarer avait été programmée entre le 25 et le 30 novembre pour "coller" le plus possible au congrès LR.Les Républicains doivent tenir leur congrès en vue de désigner leur candidat à la présidentielle du 1er au 4 décembre.D’après Le Parisien, un organigramme de campagne doit être dévoilé prochainement, sans attendre son premier véritable meeting au Zénith le 5 décembre. Toutefois, le slogan, le logo et le nom du parti ne seront révélés qu’au Zénith.La CGT, Solidaires et des militants antifascistes ont déjà promis une manifestation pour faire "taire Zemmour" à 13h dans la capitale."C'est un Trump commandé sur Wish", lance Gabriel AttalFace aux informations sur sa candidature, le porte-parole du gouvernement n’a pas mâché ses mots à l’encontre de M.Zemmour. L'invité d'Europe 1 ce mardi matin, Gabriel Attal a vertement tancé le polémiste en affirmant qu'il était un "Trump commandé sur Wish".Jusque dans la couverture de son dernier livre, "La France n’a pas dit son dernier mot", Éric Zemmour a revendiqué s’inspirer de l’ex-Président américain Donald Trump, même s’il ne bénéficie du soutien d’aucun grand parti.De plus, ses derniers déplacements en province ont été difficiles. Durant le week-end dernier à Marseille, l’homme a dû écourter sa visite dans un quartier populaire face à l'hostilité de commerçants et d’habitants. Le diocèse de la ville ne l'a pas autorisé à tenir un point presse sur le parvis de la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde. La visite a été également perturbée par des antifas et marquée par un échange de doigts d’honneur avec une passante.

marseille

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

marseille, antifasciste, eric zemmour, gabriel attal