Fusillade dans un lycée américain: trois morts et six blessés dont un enseignant

Au moins trois élèves ont été tués et six autres personnes blessées, dont un enseignant, dans une fusillade dans le Michigan ce mardi 30 décembre. Un suspect a... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T21:49+0100

2021-11-30T21:49+0100

2021-11-30T22:00+0100

états-unis

international

victimes

fusillade

adolescents

enseignant

lycée

faits divers

coups de feu

international

Un jeune de 15 ans a ouvert le feu mardi dans un lycée du nord des États-Unis, faisant trois morts parmi les élèves et six blessés dont un enseignant, a annoncé la police locale.Le tireur présumé, lui-même élève de l'établissement, a été arrêté et n'a pas expliqué son geste, a précisé Michael McCabe, un responsable de la police d'Oxford, dans l'État du Michigan.

