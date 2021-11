https://fr.sputniknews.com/20211130/guterres-au-groupe-des-77--seul-un-plan-de-vaccination-mondial-peut-mettre-fin-a-la-pandemie--1053735888.html

Guterres au Groupe des 77: "Seul un plan de vaccination mondial peut mettre fin à la pandémie "

Guterres au Groupe des 77: "Seul un plan de vaccination mondial peut mettre fin à la pandémie "

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a plaidé, mardi, en faveur d'un plan de vaccination mondial pour vaincre la pandémie de Covid-19. 30.11.2021, Sputnik France

Il a relevé, dans ce cadre, que l'ensemble du système des Nations Unies soutient la stratégie de vaccination contre le COVID-19 définie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dont l'objectif est de vacciner 40% de la population de chaque pays d’ici la fin de l’année en cours et 70% d’ici la mi-2022.Selon l’OMS, 7,804 milliards de doses du vaccin ont été administrées à travers le monde jusqu’au 25 novembre courant et 3,2 milliards de personnes ont été entièrement vaccinées alors que 4,15 milliards ont reçu au moins une dose.Le SG de l’ONU a, en outre, indiqué que chaque personne, partout dans le monde, doit avoir accès aux vaccins, aux tests et aux traitements contre le COVID-19, appelant les pays à soutenir la stratégie de l'OMS, ainsi que l'accélérateur ACT et son mécanisme Covax.Au-delà de l’accès universel aux vaccins anti-Covid, a poursuivi M. Guterres il y a lieu de fournir aux pays en développement le financement dont ils ont besoin pour investir dans une reprise durable et relancer leur économie.Le Groupe des 77 est une coalition de pays en développement, conçue pour promouvoir les intérêts économiques et politiques collectifs de ses membres et créer une capacité de négociation accrue aux Nations Unies.Créée par 77 pays, l'organisation, dont la présidence tournante pour l’année 2021 est assurée par la Guinée, a grandi et compte désormais 134 pays membres. Néanmoins, il continue à être désigné comme le G77 dans les négociations et sessions de l'ONU.

