Islamabad propose d'accueillir en décembre une réunion de l’OCI sur l'Afghanistan

Le Pakistan a proposé d'accueillir, en décembre prochain, un sommet de l'Organisation de coopération islamique (OCI) afin d'aborder la crise humanitaire... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T12:56+0100

L'initiative de ce sommet revient à l'Arabie saoudite et le Pakistan a proposé de l'accueillir le 17 décembre, a précisé le ministre dans un communiqué publié lundi.L'OCI rassemble 57 pays et ce sommet pourrait donc être le plus important rassemblement international consacré à l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans* à la mi-août.Les Nations Unies ont averti que l'Afghanistan est au seuil d'une des pires crises humanitaires au monde, notant que 23 millions d'Afghans, sur une population de 38 millions, seraient cet hiver menacés de famine.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

