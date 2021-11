https://fr.sputniknews.com/20211130/la-chine-debloque-179-millions-de-dollars-pour-faire-face-aux-urgences-en-matiere-de-circulation-1053734413.html

La Chine débloque 17,9 millions de dollars pour faire face aux urgences en matière de circulation

La Chine débloque 17,9 millions de dollars pour faire face aux urgences en matière de circulation

Le ministère chinois des Transports a annoncé que Pékin a débloqué environ 17,9 millions de dollars pour faire face aux urgences en matière de circulation... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T15:54+0100

2021-11-30T15:54+0100

2021-11-30T15:54+0100

faits divers

chine

neige

route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1045311103_0:45:1920:1125_1920x0_80_0_0_faf2f3954fcee6b2a02322ceccafa2b5.jpg

Ces fonds d'urgence ont été alloués par le ministère des Transports et le ministère des Finances, a indiqué le porte-parole du ministère, Liu Pengfei.Le ministère des Transports a renforcé son soutien aux provinces frappées par les vagues de froid, dont le Shanxi, le Liaoning et le Jilin.Il a fourni plus de 100 tonnes de matériel de dégivrage et de déneigement, a indiqué M. Pengfei, précisant que depuis novembre, des vagues de froid ont touché la plupart des régions de la Chine.Le ministère a adopté une série de mesures pour intensifier la surveillance et les alertes précoces, émettre des alertes météorologiques en temps opportun et fournir des services d'information sur le trafic, a ajouté le porte-parole.Des efforts supplémentaires permettront d'assurer le transport fluide et sans accroc de l'approvisionnement d'énergie, dont le charbon et le gaz naturel, a souligné le ministère.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, neige, route