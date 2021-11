https://fr.sputniknews.com/20211130/la-police-allemande-demantele-un-reseau-international-de-trafiquants-de-cocaine-1053733270.html

La police allemande démantèle un réseau international de trafiquants de cocaïne

La police allemande a annoncé mardi l'arrestation de 14 trafiquants de drogue présumés soupçonnés d'avoir introduit en Allemagne plusieurs tonnes de cocaïne en... 30.11.2021, Sputnik France

Au total, 28 personnes sont soupçonnées, dans le cadre d'une enquête aux ramifications internationales, pour le convoyage de neuf cargaisons de près de cinq tonnes de cocaïne, ont déclaré dans un communiqué commun l’Office fédéral de police criminelle (BKA) et le bureau du procureur général de Berlin.Une quarantaine de lieux ont également été perquisitionnés en Allemagne et à l'étranger dans le cadre de l'opération. Les enquêteurs ont saisi pour plus de 14 millions d'euros de biens auprès de huit personnes.Outre les forces de l'ordre de Berlin et de Dortmund, des enquêteurs en Lettonie et en Espagne ont aussi pris part à l'opération, a déclaré la police.

