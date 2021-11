https://fr.sputniknews.com/20211130/la-vaccination-contre-la-covid-19-obligatoire-a-partir-de-janvier-2022-au-ghana-1053728022.html

La vaccination contre la Covid-19 obligatoire à partir de janvier 2022 au Ghana

La vaccination contre la Covid-19 obligatoire à partir de janvier 2022 au Ghana

Le Ghana va rendre la vaccination contre la Covid-19 obligatoire à partir de janvier 2022, a annoncé le directeur général des services de Santé, Dr Patrick... 30.11.2021

Cette obligation vaccinale va concerner les fonctionnaires de l’Etat, les chauffeurs commerciaux, les travailleurs de la santé, le personnel de sécurité, les étudiants, les élèves du secondaire et le personnel des établissements secondaires et universitaires, rapportent des médias locaux, précisant également que l’accès aux stades, restaurants, plages et discothèques sera conditionné à la présentation de la carte vaccinale.Selon Dr Patrick Kuma-Aboagye, d’autres modalités et mise en œuvre de cette politique seraient rendues publiques lors du lancement de la nouvelle campagne de vaccination, indiquent les mêmes sources.Sur plus de 9,6 millions de vaccins anti-Covid-19 réceptionnés, le Ghana n’a administré que 3,4 millions, selon les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

