Le chanteur Woodkid va attaquer Génération Zemmour en justice

Quelques heures après l’annonce par Éric Zemmour de sa candidature à la présidentielle, le chanteur lyonnais Woodkid a annoncé qu’il allait contester en justice l’utilisation des extraits de son tube Iron dans une "une vidéo de propagande" réalisée par le groupe Génération Zemmour.La séquence en question, longue d’une vingtaine de secondes, avait été diffusée sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Les internautes ont par la suite plusieurs fois mentionné l’artiste sous la vidéo, attirant son attention.L’auteur du Suicide français et ex-polémiste de CNews s’est officiellement déclaré candidat à la présidentielle de 2022 ce mardi 30 novembre. Les récents sondages lui confèrent la troisième position au premier tour de l’élection, devant le Président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.Une autre vidéo pose questionBien qu’Éric Zemmour ne soit pas directement visé par l’éventuelle plainte de Woodkid, l’essayiste a également été épinglé à propos des droits d’auteur à cause de sa vidéo d’annonce de candidature.Diffusée ce mardi 30 novembre, la séquence utilise plusieurs images non libres de droits extraites de films célèbres, dont Jeanne d’Arc de Luc Besson, Les Choses de la vie de Claude Sautet, Le Quai des brumes de Marcel Carné et À bout de souffle de Jean-Luc Godard.Sollicitée par BFM TV, la société Gaumont indique n’avoir donné aucune autorisation aux équipes de M.Zemmour et se réserve le droit d’entamer des poursuites.

