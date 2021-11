https://fr.sputniknews.com/20211130/le-japon-confirme-son-1er-cas-du-variant-omicron-1053726029.html

Le Japon confirme son 1er cas du variant Omicron

Le Japon confirme son 1er cas du variant Omicron

Le Japon a confirmé son premier cas d'infection par le nouveau variant Omicron du coronavirus, moins d'une semaine après sa découverte en Afrique du Sud, a... 30.11.2021, Sputnik France

2021-11-30T10:52+0100

2021-11-30T10:52+0100

2021-11-30T10:52+0100

covid-19

japon

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045227322_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_91399b2fa995cc31ee06347965992e97.jpg

Un homme d'une trentaine d'années a été trouvé infecté par la souche fortement mutée après être arrivé dimanche de Namibie à l'aéroport de Narita, près de Tokyo, dimanche, rapporte l'agence Kyodo.L'homme a été testé positif au coronavirus à son arrivée et des échantillons sont en cours d'analyse à l'Institut national des maladies infectieuses pour confirmer s'il s'agit du variant Omicron.L'Organisation mondiale de la santé a prévenu que le variant Omicron, qui a déjà été confirmé en Europe, au Canada, en Israël et à Hong Kong, pourrait être plus transmissible ou échapper à l'immunité conférée par les infections et les vaccins précédents.Le Japon a fermé ses frontières aux nouveaux arrivants étrangers à partir de mardi et a exigé que les citoyens et les étrangers ayant le statut de résident qui reviennent de zones à haut risque soient placés en quarantaine pendant 10 jours dans une installation désignée par le gouvernement.Le Premier ministre Fumio Kishida a promis de prendre toutes les précautions nécessaires pour "éviter le pire scénario" en annonçant ces mesures, qui interviennent trois semaines seulement après que le Japon a assoupli les règles d'entrée pour les hommes d'affaires, les étudiants étrangers et les participants à son programme de stages techniques.

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

japon, variant omicron du covid-19