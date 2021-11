Les Français sont-ils prêts à élire une femme à Élysée?

https://fr.sputniknews.com/20211130/les-francais-sont-ils-prets-a-elire-une-femme-a-elysee-1053728664.html

Alors que 80% des Français sont prêts à élire une Présidente, l'électorat recèlerait "une réticence inavouable pour voter pour une femme". Nathalie Saint-Cricq...

Sollicitée dimanche 28 novembre dans la rubrique Entre les lignes du journal de 20h, la chef du service politique de France Télévisions Nathalie Saint-Cricq a abordé la question de savoir si le temps des femmes était venu pour accéder à la fonction suprême.Elle a rappelé qu’en 1984, 40% des hommes et 55% des femmes répondaient par l’affirmative à la question "feriez-vous confiance à une femme pour assumer cette fonction?". En 2021, la situation est radicalement différente et le pourcentage dans les deux catégories est monté à 80%.Se référant au sondeur Brice Teinturier, elle a cependant expliqué qu’il existe dans l’électorat "une réticence inavouable pour voter pour une femme"."Les femmes votent pour un programme"Elle a également dissipé l’illusion selon laquelle les femmes votaient pour une femme."Les femmes votent pour un programme et c’est ça qui détermine le vote."Mme Saint-Cricq a cité en exemple le vote de 2007 alors que 32% des femmes avaient voté Sarkozy et seulement 27% pour Ségolène Royal.En revenant sur la personnalité d’Éric Zemmour, qui a annoncé ce mardi à midi sa candidature, Nathalie Saint-Cricq a cité une enquête du magazine Elle et de l’Ifop d’après laquelle "les femmes sont deux tiers à refuser de voter pour Éric Zemmour, et c’était déjà le cas avec Jean-Marie Le Pen, par peur pour leur statut, pour leurs droits".Marine Le Pen dans l’air du tempsSelon elle, Marine Le Pen a bien compris le message et veut en profiter."Son féminisme est un petit peu une conversion récente", "elle est dans l’air du temps", conclut-elle sur la candidature du Rassemblement national.

