Variant Omicron: les Fidji rouvriront en décembre

Variant Omicron: les Fidji rouvriront en décembre

Les Fidji avaient fixé au 1er décembre leur date de réouverture aux vacanciers étrangers pour relancer leur économie tributaire du tourisme et dévastée depuis que la pandémie a forcé la fermeture des frontières en mars 2020.Le Premier ministre Frank Bainimarama a déclaré que l'apparition récente du variant Omicron ne ferait pas obstacle à ce plan et qu'il accueillerait personnellement le premier vol de Fiji Airways en provenance d'Australie mercredi matin à Nadi, sur l'île principale de Viti Levu.Le variant Omicron a secoué les marchés mondiaux et incité certains pays à renforcer les contrôles aux frontières.

