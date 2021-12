https://fr.sputniknews.com/20211201/eric-zemmour-devoile-sa-premiere-mesure-sil-est-elu-president-1053742813.html

Éric Zemmour dévoile sa première mesure s’il est élu Président

Éric Zemmour dévoile sa première mesure s’il est élu Président

Tout juste après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle, Éric Zemmour a indiqué qu’il comptait proposer un référendum sur l’immigration "avant... 01.12.2021, Sputnik France

2021-12-01T08:46+0100

2021-12-01T08:46+0100

2021-12-01T08:51+0100

présidentielle 2022

union européenne (ue)

immigration

référendum

constitution

candidats

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052491132_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4f5307e54785715e8a7f0a6b4de02b42.jpg

"Ma mue est faite", a déclaré Éric Zemmour mardi soir sur TF1, quelques heures après avoir annoncé en vidéo sa candidature pour la présidentielle. Reprochant au journaliste Gilles Bouleau de ne pas lui avoir posé de questions sur son programme, c’est après être sorti du plateau de la chaîne privée qu’il en a dit davantage à d’autres médias. Il a notamment dévoilé sa première mesure en cas d’élection.La mesure a déjà été brandie par d’autres candidats, à commencer par celle du Rassemblement national. Le 28 septembre, Marine Le Pen avait présenté son projet de loi "Citoyenneté-identité-immigration" visant à être soumis au vote des Français si elle est élue Présidente. Il repose sur trois axes: la maîtrise des flux migratoires, la protection de la nationalité et de la citoyenneté françaises ainsi que la suprématie de la Constitution et du droit français sur le droit international, notamment européen.Tous les candidats à l’investiture Les Républicains (LR) ont également évoqué cette mesure, à l’exception de Philippe Juvin. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse veulent limiter davantage le nombre d’étrangers pouvant entrer sur le territoire. Michel Barnier souhaite s’en servir pour que la France retrouve une "liberté de manœuvrer" sur ce sujet, et Éric Ciotti propose de manière plus générale un référendum "sur les questions identitaires, migratoires et sur la protection de notre pays".Pourquoi un référendum?Un référendum est en effet nécessaire pour que ces candidats mettent en place certaines de leurs mesures. Par exemple, si M.Zemmour et Mme Le Pen souhaitent supprimer le regroupement familial, inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 et donc dans le bloc de constitutionnalité, ils devront modifier celui-ci. Or, cela n’est possible que via un référendum soumis à la population (article 11), utilisé dans le passé par Charles de Gaulle, ou proposé au Parlement (article 89), nécessitant trois cinquièmes de votes favorables dans chacune des chambres.Sans cela, le Conseil constitutionnel ne validera pas de tels changements dans la loi. Il faudra enfin réviser la primauté du droit européen sur le droit français, afin que ces nouvelles lois puissent véritablement être appliquées. Des changements qui risquent de créer un bras de fer avec l’Union européenne, à l’image de la Pologne en octobre dernier, qui s’est vu infliger un million d’euros d’astreinte par jour depuis ce conflit judiciaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

union européenne (ue), immigration, référendum, constitution, candidats, eric zemmour