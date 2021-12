https://fr.sputniknews.com/20211201/la-russie-renforce-encore-sa-collaboration-militaire-avec-lafrique-1053749898.html

La Russie renforce encore sa collaboration militaire avec l’Afrique

Développant sa politique de collaboration avec l’ensemble des pays africains, la Russie prépare un accord au niveau gouvernemental avec le Bénin, a annoncé le... 01.12.2021, Sputnik France

La Russie et le Bénin sont en train d’élaborer une entente sur la collaboration militaire, a fait savoir ce 1er décembre Vladimir Poutine.Il a également évoqué l’élaboration d'un mémorandum de compréhension mutuelle dans le domaine des sports et rappelé que les sociétés russes manifestaient leur intérêt pour des projets communs sur le territoire béninois dans les secteurs de l'exploration géologique, de l'énergie et des infrastructures.Vladimir Poutine s’est vu remettre ce mercredi les lettres de créance par les ambassadeurs de 20 pays, dont le Bénin.Vers un deuxième sommetMoscou a l'intention de continuer à développer une collaboration tous azimuts avec les États africains et la tenue du deuxième sommet Russie–Afrique y contribuera, a déclaré il y a une quinzaine de jours Vladimir Poutine, lors d'une réunion au ministère russe des Affaires étrangères."Nous étudions la possibilité d’une nouvelle rencontre de ce genre en 2022", a-t-il ajouté.Le premier sommetLe premier sommet Russie-Afrique s'était tenu à Sotchi les 23 et 24 octobre 2019 et avait rassemblé les représentants des 54 États du continent.Sergueï Lavrov avait auparavant indiqué que la Russie estimait inacceptables les tentatives des anciennes puissances coloniales de revendiquer des prérogatives spéciales sur le continent africain et qu’elle continuerait de protéger les droits de chaque pays et de chaque peuple à décider des modèles de son développement.

