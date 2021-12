https://fr.sputniknews.com/20211201/langola-prone-des-actions-locales-pour-lutter-contre-la-secheresse-1053748063.html

L’Angola prône des actions locales pour lutter contre la sécheresse

Le gouvernement angolais est en faveur d’une intensification des actions locales pour atténuer les effets néfastes de la sécheresse qui frappe le pays depuis... 01.12.2021, Sputnik France

Mettant l’accent sur la nécessité de se concentrer sur des solutions telles que les forages et les puits d’eau, il a précisé que "c'est avec la combinaison d'actions plus simples et ponctuelles que l'Exécutif parviendra à résoudre ce problème".Concernant les projets structurants mis en place par le gouvernement, M. Borges a fait savoir que les populations locales commenceront à bénéficier de leurs résultats dès le début de l’année prochaine avec la conclusion du projet de captage d’eau au niveau de la localité de Cafu, dans la province de Cunene.Le projet Cafu consiste en un système de captage et d'acheminement de l'eau à travers des canaux d'environ 156 kilomètres qui alimenteront la population en eau et assureront l'abreuvement du bétail.L’Angola traverse, durant les dernières années, sa pire sécheresse depuis 40 ans. Selon le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM), plus de 1,3 million de personnes dans les trois provinces du sud-ouest de l’Angola (Cunene, Huila et Namibe) sont confrontées à une faim sévère à cause de ce fléau.

