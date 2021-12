https://fr.sputniknews.com/20211201/le-compte-tiktok-de-mila-suspendu-suite-a-un-commentaire-sur-lislam-1053748634.html

Le compte Tiktok de Mila suspendu suite à un commentaire sur l’islam

Victime de cyberharcèlement pour ses propos sur l’islam en 2020 qui a conduit à la condamnation d’une dizaine de personnes, Mila a publié sur Tiktok un autre... 01.12.2021, Sputnik France

Le compte TikTok de Mila a été suspendu le 30 novembre après la publication d’un commentaire sur l’islam. Elle l’a elle-même fait savoir sur son compte Twitter.Le commentaire polémique remonte au 29 novembre. Il faisait allusion à l’islam et a mis en colère de nombreux internautes qui l’ont massivement signalé, avant d'en faire de même pour le compte.Sur Twitter, Mila a également confié avoir été harcelée à cause de ce commentaire:Quelques heures plus tôt, elle avait déjà fait part sur les réseaux sociaux que l’application avait également supprimé une de ses vidéos, précisant avoir contesté cette décision.Affaire MilaJeune lycéenne, Mila s'est retrouvée au centre d’une polémique en janvier 2020, lorsqu’elle a répondu à des injures sur son orientation sexuelle lors d'un live sur Instagram par des propos très critiques envers l’islam. Une campagne de cyberharcèlement est alors née, la poussant à quitter son lycée et l’obligeant à vivre sous protection policière.En novembre 2020, elle s’est attiré une nouvelle salve de menaces après la publication d'une seconde vidéo polémique sur TikTok.Dans le cadre de l'affaire, un jeune homme de 24 ans a été condamné le 30 septembre à dix mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir menacé de mort Mila sur Twitter.En juillet, le tribunal correctionnel de Paris a également condamné 11 jeunes, âgés de 18 à 29 ans, à des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis, accusés d’avoir envoyé des milliers de messages de haine et des menaces de mort à Mila après qu’elle a publié une nouvelle vidéo polémique sur l'islam.Enfin, quatre femmes et un homme, âgés de 18 à 38 ans, seront jugés en avril pour "harcèlement moral en ligne et menaces de mort", selon Le Parisien.

