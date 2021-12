https://fr.sputniknews.com/20211201/linde-reporte-la-reprise-des-vols-internationaux-reguliers-en-raison-de-la-situation-pandemique-1053748313.html

L'Inde reporte la reprise des vols internationaux réguliers en raison de la situation pandémique

La Direction générale indienne de l'aviation civile (DGAC) a annoncé, mercredi, le report de la reprise des vols aériens commerciaux internationaux réguliers... 01.12.2021, Sputnik France

Un avis publié par l'organisme indien indique que le gouvernement central surveille actuellement la situation mondiale de la pandémie de Covid-19, en particulier à la suite de l'émergence du nouveau variant Omicron qui serait hautement contagieux et capable de subir des mutations rapides.Une décision sur la reprise des vols internationaux ne sera probablement prise qu'une fois que le gouvernement aura jugé qu'il est relativement plus sûr de le faire dans le contexte de la pandémie qui prévaut, affirme la même source.Le ministère indien de l'aviation civile avait dernièrement publié une ordonnance autorisant les vols internationaux réguliers à destination et en provenance de tous les pays considérés comme "pas à risque" à compter du 15 décembre prochain.Cependant, l'inquiétude croissante suscitée par le nouveau variant Omicron a incité le gouvernement à revoir la décision.

