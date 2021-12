https://fr.sputniknews.com/20211201/lonu-et-lua-tiennent-leur-5e-conference-annuelle-1053752355.html

L'ONU et l’UA tiennent leur 5è conférence annuelle

Les Nations Unies et l'Union africaine tiennent, mercredi à New York, leur 5è conférence annuelle avec en toile de fond la crise sanitaire liée au coronavirus... 01.12.2021, Sputnik France

Les discussions lors de cette réunion porteront sur plusieurs domaines de coopération avec un accent particulier sur l’impact de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique sur le continent africain, indique le service de presse de l’organisation internationale.Des questions de "préoccupation" seront abordées lors de ce conclave notamment l’accès aux vaccins anti-Covid, selon la même source.Dans ce sens, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres plaide en faveur d'un plan de vaccination mondial pour vaincre la pandémie de Covid-19.Dans son discours mardi à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Groupe des 77 et le Chine, le chef de l’ONU a relevé que l'ensemble du système des Nations Unies soutient la stratégie de vaccination contre le Covid définie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dont l'objectif est de vacciner 40% de la population de chaque pays d’ici la fin de l’année en cours et 70% d’ici la mi-2022.Selon l’OMS, seuls cinq pays africains, soit moins de 10% des 54 nations du continent, atteindront cet objectif, à moins que des efforts ne soient déployés pour accélérer le rythme de vaccination.

