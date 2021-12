Loukachenko: "Quand les Polonais vont m'étrangler, vais-je regarder quelques contrats?"

"Les Polonais ont décidé de fermer la frontière avec la Biélorussie. D'accord, fermez-la. Nous ne voyageons pas très souvent dans l'UE. Notre intérêt aujourd'hui se porte principalement sur la Russie, la Chine et l'est. Et si je ferme? Qu'adviendra-t-il alors de ce flux, qui va en Russie, en Chine via nous", s’est interrogé M.Loukachenko dans une interview à RIA Novosti.