Plus de 5.000 nouvelles infections en Corée du Sud

Le pays a rapporté 5.123 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, dépassant le précédent record de 4.115 enregistré le 24 novembre, selon l'Agence coréenne de contrôle et prévention des maladies (KDCA).La Corée du Sud a ajouté 34 décès supplémentaires dus au Covid-19, portant le nombre de morts à 3.658.Les patients gravement malades ont également atteint le record de 723. C'est la première fois que le chiffre a franchi le cap des 700. Le précédent record journalier était de 661 cas rapportés hier.Sur ce total, 610 des patients gravement malades étaient âgés de 60 ans ou plus, représentant 84,4%, suivi de 66 quinquagénaires et de 25 quadragénaires, a détaillé la KDCA.L'émergence du variant Omicron à travers le monde place la Corée du Sud en état d'alerte. Hier, des premiers cas suspects de ce variant ont été détectés dans le pays, mais les autorités sanitaires ont indiqué que des tests supplémentaires étaient nécessaires pour les confirmer.La KDCA a fait savoir que les résultats des tests de séquençage du génome seront annoncés plus tard dans la journée.Aucune des quatre personnes suspectées d'être infectées par le variant Omicron n'ont montré de symptômes particuliers.Au total, 42,57 millions de personnes, soit 82,9% de la population du pays, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, et 41,06 millions de personnes, soit 79,9%, ont été entièrement vaccinées.Environ 3,22 millions de personnes ont reçu une dose de rappel, selon la KDCA.

