Pour cause d'Omicron, la conférence de Séoul sur le maintien de la paix en visioconférence

Pour cause d'Omicron, la conférence de Séoul sur le maintien de la paix en visioconférence

La conférence internationale sur le maintien de la paix des Nations unies (ONU), initialement prévue en présentiel la semaine prochaine à Séoul, se tiendra en... 01.12.2021, Sputnik France

La réunion ministérielle de l'ONU sur le maintien de la paix 2021 se déroulera sous la forme d'une "conférence entièrement virtuelle" à Séoul les 7 et 8 décembre comme prévu, rapporte l’agence Yonhap, citant un responsable du ministère des Affaires étrangères.Les ministres sud-coréens des AE et de la Défense dirigeront conjointement l'événement avec le secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et deux autres hauts officiels onusiens qui seront présents en personne.La conférence devait réunir environ 400 participants de plus de 100 nations, dont des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et promettait d'être la première et la plus importante réunion ministérielle sur le maintien de la paix des Nations Unies organisée en Asie.La Corée du Sud a rejoint les Nations Unies en 1991 et a déployé sa première unité de maintien de la paix en Somalie en 1993. A l'heure actuelle, 569 soldats au total travaillent dans le cadre de missions de maintien de la paix dans cinq pays, dont le Soudan du Sud et le Liban.

