Saisie de plus de 600 kg de cocaïne dans le port de Durban

Il a expliqué qu'"à l'arrivée, le conteneur a été fouillé. On a découvert qu'entre les planches, il y avait de grands sacs de sport noirs contenant des briques de cocaïne".Une enquête a été immédiatement ouverte pour arrêter les auteurs de ce trafic de stupéfiants, a-t-il dit, précisant qu’aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade.L’Afrique du Sud est considérée comme plaque tournante du trafic international de stupéfiants. La police sud-africaine tente de mettre fin à ce trafic de cocaïne qui emprunte des routes et des moyens complexes.Le pays est exposé aux trafics de drogues transnationaux, ce qui a par ailleurs induit une augmentation de l’usage de stupéfiants sur le territoire national. Les trafiquants ont de plus tiré parti des bonnes infrastructures du pays, et l’Afrique du Sud est devenue un pays de transit de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud et de l’héroïne en provenance d’Afghanistan et à destination de l’Europe.

