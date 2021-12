Sanofi rachète Origimm Biotechnology et s'engage dans un vaccin contre l'acné

https://fr.sputniknews.com/20211201/sanofi-rachete-origimm-biotechnology-et-sengage-dans-un-vaccin-contre-lacne-1053744318.html

Sanofi a annoncé mercredi un accord pour le rachat de la société autrichienne de biotechnologie Origimm Biotechnology, qui lui permettra notamment de... 01.12.2021, Sputnik France

Le montant de la transaction, qui doit être finalisée début décembre, n'a pas été dévoilé.L'accord va permettre à Sanofi de mettre la main sur le projet clinique de candidat-vaccin thérapeutique contre l'acné à base de protéines recombinantes, qui fait l'objet d'un essai préliminaire depuis le troisième trimestre 2021.Avant la pandémie, Sanofi faisait figure de leader mondial en matière de fabrication de vaccins mais le groupe français a été supplanté par ses concurrents BioNTech/Pfizer et Moderna dans la course pour le développement d'un vaccin à ARNm contre le COVID-19.Sanofi s'est finalement retiré de la course en septembre dernier, préférant se concentrer sur le développement d'un vaccin anti-COVID-19 via une approche plus conventionnelle à base de protéines, en collaboration avec GlaxoSmithKline .Le groupe français avait indiqué alors qu'il concentrerait ses ressources en ARNm pour la recherche vaccinale et thérapeutique destinée à d'autres maladies infectieuses.

