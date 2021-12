https://fr.sputniknews.com/20211201/une-ancienne-bombe-explose-a-munich-faisant-des-blesses-1053748566.html

Une ancienne bombe explose à Munich, faisant des blessés

Une ancienne bombe explose à Munich, faisant des blessés

L'explosion d'une bombe a fait quatre blessés à Munich. 01.12.2021, Sputnik France

2021-12-01T13:56+0100

2021-12-01T13:56+0100

2021-12-01T14:30+0100

europe

explosion

munich

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1053748566.jpg?1638365451

Une explosion sur un chantier de construction à proximité d’une ligne ferroviaire à Munich a blessé quatre personnes, dont une grièvement, selon la police locale. Il s’agit d’une ancienne bombe d’avion, précise-t-elle, ajoutant que la zone a été bouclée. Le trafic ferroviaire a été suspendu à la gare centrale."Il n’y a aucun danger en dehors de cette zone", a déclaré la police. Plus de 2.000 tonnes de bombes et de munitions sont découvertes chaque année en Allemagne, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon Reuters. Les avions de guerre britanniques et américains ont pilonné le pays avec 1,5 million de tonnes de bombes qui ont tué 600.000 personnes. Les autorités estiment que 15 % des bombes n'ont pas explosé, certaines s'enfonçant jusqu’à six mètres de profondeur.

munich

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

explosion, munich