Les robots qui nous ont accompagnés en 2021

Les robots qui nous ont accompagnés en 2021

Il y a quelques décennies, les robots modernes auraient semblé être issus de films de science-fiction. 02.12.2021, Sputnik France

Aujourd’hui, ils sont solidement ancrés dans toutes les sphères de la vie humaine: ils travaillent dans l’industrie, effectuent des opérations chirurgicales, sont utilisés dans l’exploration géologique, aident à sauver des personnes lors de catastrophes naturelles ou anthropogènes.Récemment, on a assisté à une augmentation du nombre de robots humanoïdes qui ressemblent à des humains, peuvent communiquer et même lire les émotions de leur interlocuteur. Ils sont utilisés comme soignants pour les personnes âgées, nounous, enseignants, présentateurs, guides touristiques et hôtesses. Les robots de compagnie sont également de plus en plus populaires.Découvrez les robots qui ont été nos compagnons et assistants en 2021 dans ce diaporama de Sputnik.

