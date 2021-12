https://fr.sputniknews.com/20211202/apres-la-mer-noire-la-russie-et-legypte-participent-a-un-exercice-naval-conjoint-en-mediterranee--1053760963.html

Après la mer Noire, la Russie et l’Égypte participent à un exercice naval conjoint en Méditerranée

Après la mer Noire, la Russie et l’Égypte participent à un exercice naval conjoint en Méditerranée

Pendant une semaine, une partie de la marine russe participera aux exercices navals Pont de l’amitié 2021 avec l’Égypte en mer Méditerranée, après une édition... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T12:02+0100

2021-12-02T12:02+0100

2021-12-02T12:02+0100

international

russie

egypte

coopération

marine

exercices conjoints

armes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104222/16/1042221674_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_6dd72dc76c95558a2f326d552da36c56.jpg

Un détachement de la Flotte russe de la mer Noire s’apprête à rejoindre le port d’Alexandrie. Il participera aux exercices navals conjoints Pont de l’amitié 2021 avec l’Égypte, du 3 au 10 décembre, dans la partie orientale de la Méditerranée.Les manœuvres consisteront à "protéger des zones maritimes limitées contre diverses menaces, à mener des opérations de recherche et de sauvetage, à rechercher des navires suspects et à organiser la défense aérienne", poursuit le document. L’exercice russe-égyptien a vu sa première édition en 2015. L’année dernière, il s’est déroulé exceptionnellement en mer Noire, une zone stratégique où avaient été organisés des exercices conjoints entre les marines américaines et ukrainiennes.CoopérationLa coopération entre l’Égypte et la Russie est particulièrement fructueuse sur le plan militaire, Le Caire ayant acquis des avions de combat, hélicoptères, systèmes antiaériens ou encore des bombardiers russes depuis l’année 2013. En 2019, le pays avait déclenché l’ire de Washington en acquérant de nouveaux S-35 russes.L’Égypte est aujourd’hui l’une des plus grandes puissances militaires d’Afrique, uniquement dépassée par l’Algérie en termes de puissance aérienne. Les ventes d’armes russes vers Le Caire n’ont cessé d’augmenter depuis 2015, d’après le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).Sur le plan diplomatique, les deux pays partagent des positions communes sur la Syrie, la Libye et le Soudan. L’Égypte reste également le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique du Nord, notamment via l’importation de gaz et de pétrole. Enfin, leur coopération sur le nucléaire devrait se concrétiser en 2024 avec la mise en service du premier réacteur à El-Dabaa, à l’ouest d’Alexandrie.

russie

egypte

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

russie, egypte, coopération, marine, exercices conjoints, armes