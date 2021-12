Ex-agent de la CIA au service du Qatar: la guerre du renseignement dérive vers le sport

"Qu’un agent se livre à ce genre d’opération pour faire en sorte que les JO et les coupes du monde aient lieu dans son propre pays, cela me semble quelque chose d’éthique. Maintenant que des Occidentaux, en particulier Américains, acceptent d’aller le faire au Qatar dans un pays salafiste qui a été un des principaux soutiens du terrorisme, qui soutient les Frères musulmans* et ne respecte les droits de l’homme ou du travail, là on tombe sur d’anciens opérateurs du renseignement sans foi ni loi qui sont là pour le fric et qui n’ont aucune valeur. Dès l’instant qu’ils gagnent de l’argent, ils sont prêts à servir tous les régimes aussi stupides soient-ils. Ça, c’est ce qui est choquant."