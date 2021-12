https://fr.sputniknews.com/20211202/la-coree-du-sud-promet-une-innovation-numerique-pour-repondre-aux-attentes-des-jeunes-1053766750.html

La Corée du Sud promet une innovation numérique pour répondre aux attentes des jeunes

Le président sud-coréen Moon Jae-in a indiqué jeudi que son pays poursuivrait les efforts visant le développement de l'innovation numérique afin de répondre... 02.12.2021

faits divers

corée du sud

innovations

moon jae-in

numérique

Félicitant les jeunes pour avoir dirigé la transformation numérique du pays, M. Moon a relevé, lors d’une rencontre avec de jeunes dirigeants d’entreprises et de start-up, que les jeunes, nés entre le début des années 1980 et les années 2000, ont été au centre de l’innovation numérique et d’un " second boom de l’entreprise ".Le chef de l’État a annoncé que le gouvernement de son pays procèdera à la mise en place de l’infrastructure numérique " la plus avancée au monde pour les générations futures ". Il s’est également engagé à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour la promotion de l’innovation numérique et de diriger la standardisation mondiale des technologies liées au métavers, un monde virtuel partagé en 3D dans lequel toutes les activités peuvent avoir lieu à l’aide de services de réalité augmentée et virtuelle.

corée du sud

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, innovations, moon jae-in, numérique