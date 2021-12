La Cour de justice de l'Union européenne invitée à rejeter le recours de Varsovie et Budapest

https://fr.sputniknews.com/20211202/la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne-invitee-a-rejeter-le-recours-de-varsovie-et-budapest-1053763448.html

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) devrait rejeter les recours en annulation engagés par la Hongrie et la Pologne contre le règlement de l'Union... 02.12.2021, Sputnik France

Destinées à éclairer les délibérations des juges de la plus haute juridiction européenne, qui siège à Luxembourg, les conclusions de l'avocat général, bien que non contraignantes, sont la plupart du temps suivi par la CJUE, qui devrait trancher en début d'année prochaine sur ce dossier.Contrairement aux arguments présentés par la Hongrie et la Pologne, qui ont chacune déposé un recours en annulation, l'avocat général estime que ce règlement est compatible avec la législation européenne et il "propose (donc) que la Cour rejette les recours en annulation qu'ont introduits la Hongrie et la Pologne".Le vice-ministre polonais de la Justice, Sebastian Kaleta, a dénoncé sur Twitter l'avis de l'avocat général de la CJUE.Après avoir échoué à contraindre les deux pays de l'ex-bloc soviétique à changer de cap, l'UE est parvenue l'an dernier à s'accorder sur un mécanisme permettant de bloquer l'accès à certains fonds du budget commun européen en cas d'atteinte aux règles communes des Vingt-Sept.Ce régime n'a pas encore été utilisé et la décision finale de la CJUE déterminera si ce nouvel outil s'avère plus efficace que les garanties démocratiques déjà en place.

