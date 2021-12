https://fr.sputniknews.com/20211202/le-cameroun-renforce-la-securite-pour-la-can-1053768282.html

Le Cameroun renforce la sécurité pour la CAN

Des mesures de sécurité renforcées seront mises en place avant et pendant la Coupe d'Afrique des nations (CAN) dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest du... 02.12.2021, Sputnik France

2021-12-02T16:59+0100

2021-12-02T16:59+0100

2021-12-02T16:59+0100

afrique

cameroun

sécurité

coupe d'afrique des nations de football (can)

Le gouvernement veut avoir une compétition sans obstacles dans la région où les combattants séparatistes lancent des attaques sur les civils et les forces de sécurité, a déclaré Bernard Okalai Bilia, gouverneur de la région du Sud-Ouest."Nous avons mis en place des mesures de sécurité strictes pour tout d'abord nous assurer que nos populations ont une fête de fin d'année sans obstacles et que tous ceux qui viennent au Cameroun pour la CAN resteront en paix et sécurité", a indiqué M. Bilia à la presse à Buea, chef-lieu de la région, lors d'une réunion de sécurité mercredi.Pour la région de l'Ouest, le gouverneur Augustin Awa Fonka a annoncé que les incursions répétées de combattants séparatistes dans la région devraient être arrêtées et la sécurité restaurée.La CAN aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

cameroun

2021

Actus

