Robert Ménard explique pourquoi Zemmour a raté son interview sur TF1 – vidéo

Robert Ménard explique pourquoi Zemmour a raté son interview sur TF1 – vidéo

Éric Zemmour a passé le 30 novembre son premier grand oral sur TF1. Le candidat à la présidentielle n’a pas apprécié son passage face à Gilles Bouleau et n’a... 02.12.2021, Sputnik France

Deux jours après, la prestation d’Éric Zemmour dans le journal télévisé de 20h de TF1, que le nouveau candidat à la présidentielle a qualifiée d’"interview d'un procureur", reste toujours au centre des discussions. Invité de La Matinale de CNews ce 2 décembre, Robert Ménard, maire de Béziers, a confirmé que le polémiste avait été "mauvais"."Tu n'es pas le seul à être bousculé"Le tout nouveau candidat à la présidentielle Éric Zemmour a fustigé le 30 novembre une "interview de procureur" sur TF1 et une "escroquerie intellectuelle", reprochant au journaliste Gilles Bouleau d'avoir "voulu faire son malin" durant le JT de 20h.Le maire de Béziers Robert Ménard, proche du polémiste, a déjà expliqué sur BFM TV que Gilles Bouleau "aurait pu être beaucoup plus agressif qu'il ne l'était":Gérard Carreyrou, ancien directeur de la rédaction de TF1 où il a exercé pendant 20 ans, a toutefois déclaré sur CNews ne jamais avoir vu "une interview d'un candidat à la présidence aussi déséquilibrée".Sa capacité à être un bon Président remise en causeSelon le dernier sondage Opinion 2022 réalisé par Elabe pour BFM TV, L’Express et SFR et publié le 1er décembre, le nouveau candidat à la présidentielle a une image plutôt négative aux yeux des Français, qui sont seulement 24% à estimer qu’il a les qualités nécessaires pour être Président de la République.Toutefois, sa détermination est vue plus positivement: près d’un Français sur deux estime qu’il veut vraiment changer les choses (51%).

