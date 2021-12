https://fr.sputniknews.com/20211203/afrique-du-sud-plus-de-100-enfants-de-moins-de-4-ans-hospitalises-1053775548.html

Afrique du Sud: plus de 100 enfants de moins de 4 ans hospitalisés

Afrique du Sud: plus de 100 enfants de moins de 4 ans hospitalisés

Plus de 100 enfants de moins de 4 ans ont été hospitalisés en Afrique du Sud au cours des deux premières semaines de la 4e vague du Covid-19 alimentée par le... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T11:20+0100

2021-12-03T11:20+0100

2021-12-03T11:36+0100

covid-19

afrique du sud

enfants

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1045415097_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c0e30a6acc8e1017ced370fad53dbbbc.jpg

Mme Waasila Jassat, spécialiste de la santé publique au NICD, a souligné dans un point de presse l'importance de se préparer à la pression prévue dans les hôpitaux à cause de l’augmentation rapide des infections à la Covid-19, notant que cela devrait inclure aussi le renforcement du personnel pédiatrique.Pour sa part, le ministre de la Santé, Joe Phaahla, a mis en garde que depuis l'émergence du variant Omicron, les nouveaux cas ont augmenté de plus de 300 pour cent au cours de la semaine dernière, notant que les indications montrent que la nouvelle souche est hautement transmissible même parmi les personnes déjà vaccinées.Notant que la plupart des personnes infectées par ce variant "préoccupant" contractent une maladie bénigne, en particulier les personnes vaccinées, il a signalé que les admissions à l'hôpital sont dominées par les non-vaccinésM. Phaahla a averti, en revanche, que "même si Omicron entraîne une maladie bénigne, comme cela semble être le cas jusqu'à présent, les cadres de la Santé devraient s'isoler s'ils sont infectés, ce qui pourrait entraîner une pénurie de personnel".L’Afrique du Sud fait face actuellement à une quatrième vague d’infections à la Covid-19 alimentée par le nouveau variant. Alors que plus de 11.500 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés jeudi, le NICD prévoit une augmentation exponentielle des infections à cause d’OmicronL’Organisation mondiale de la Santé avait qualifié cette nouvelle souche de "préoccupante" en raison de son grand nombre de mutations.Par ailleurs, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a tiré la sonnette d’alarme par rapport aux faibles taux de vaccination dans le pays, avec seulement 35,6% des Sud-Africains éligibles ayant reçu jusqu'à présent les vaccins anti-covid-19.

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, enfants, variant omicron du covid-19