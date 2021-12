https://fr.sputniknews.com/20211203/delit-de-harcelement-scolaire-avancee-considerable-ou-surenchere-repressive-1053783960.html

Délit de harcèlement scolaire: avancée considérable ou surenchère répressive?

Délit de harcèlement scolaire: avancée considérable ou surenchère répressive?

Afin de lutter contre le harcèlement à l’école, l’Assemblée nationale a voté la création d’un nouveau délit dans le Code pénal. Une avancée juridique que loue... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T18:50+0100

2021-12-03T18:50+0100

2021-12-03T18:50+0100

france

école

enfants

proposition de loi

harcèlement scolaire

cyberharcèlement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1045423913_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6114008428f26aaa8d81ca2bc40e283e.jpg

"En se proposant de légiférer sur une telle question, les représentants de la nation envoient un message d’une grande puissance". Jean-Michel Blanquer a affiché sa satisfaction alors que le 1er décembre, l’Assemblée adoptait la proposition de loi en vue de lutter contre le harcèlement scolaire. Pour le ministre de l’Éducation nationale en effet, "combattre le harcèlement et le cyberharcèlement, c’est faire vivre la fraternité".Il faut dire que la situation est préoccupante: chaque année, ce sont 700.000 élèves qui sont victimes de harcèlement, d’après les chiffres du ministère de l’Éducation nationale. Un fléau qui peut entraîner des drames, comme le suicide de la jeune Dinah en octobre dernier.Des victimes parfois poussées au suicideAlors pour en finir, la proposition de loi portée par le député Erwan Balanant (MoDem) vient créer un délit spécifique de harcèlement scolaire dans le Code pénal.Il estime que "c’est une reconnaissance pour les victimes", car "malheureusement, le harcèlement peut conduire au suicide de la victime".Le nouveau délit est délit punissable de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende s’il entraîne une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’en entraîne aucune. En outre, la sanction sera plus lourde dans le cas où l’ITT dépasse huit jours, et pourra aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende si la victime s’est suicidée ou a tenté de le faire. "C’est donc incontestablement une avancée", se réjouit Laurent Boyet.Un texte répressif?Une joie que tout le monde ne partage pas. Ainsi, la députée LFI Sabine Rubin a-t-elle affirmé que le texte participait d’un "plan de communication" et d’une "surenchère pénale". "Le réflexe répressif vis-à-vis d’enfants n’est pas la bonne voie", a pour sa part fait valoir Elsa Faucillon, député du PCF. "Nous ne sommes pas favorables à une criminalisation des mineurs et à une augmentation de la répression", a également soutenu la parlementaire PS Michèle Victor."On aurait pu créer une circonstance aggravante", a d’ailleurs reconnu Erwan Balanant. "Il ne s’agit pas d’envoyer les enfants en prison. La justice des mineurs existe. Elle prend en compte l’âge et le discernement de l’auteur. Mais le Code pénal édicte le système de valeurs d’une société", s’est cependant défendu le député à l’initiative de la proposition.Par ailleurs, certaines associations telles que le Centre de ressources et d’études systémiques contre les intimidations scolaires (Resis) ou Marion la main tendue, ont également jugé le texte trop répressif: "Aucune loi pénalisant les élèves harceleurs n’aura le moindre effet sur l’existence des effets de groupe" qui, bien souvent, sont à l’origine de ces actes.Mettre la pression sur les parents des harceleursDes arguments que rejette le président de l’association Les Papillons. S’il partage le constat concernant les mécanismes du harcèlement scolaire, il affirme néanmoins que pour "briser tout ça, il faut qu’à un moment ou un autre, les auteurs n’aient plus ce sentiment d’impunité". D’autant plus que "l’Éducation nationale a certes une démarche volontaire en essayant d’être au courant des faits de harcèlement, mais lorsqu’ils le sont, il y a très rarement des décisions qui sont prises contre le harceleur", avance Laurent Boyet.La création de ce nouveau délit semble pourtant passer à côté de la question cruciale de la sensibilisation des élèves, ainsi que des moyens humains à déployer dans les écoles pour détecter les signaux faibles. "Si on veut vraiment agir correctement, il faut qu’il y ait tous les aspects et à un moment ou un autre, qu’il y ait l’aspect pénal", rétorque le responsable associatif.

https://fr.sputniknews.com/20211026/suicide-de-la-jeune-dinah-briser-le-silence-permettra-t-il-darreter-les-harceleurs-1052336047.html

https://fr.sputniknews.com/20201105/les-enfants-victimes-de-cyberharcelement-partout-ou-la-meute-peut-trouver-une-cible-elle-agit-1044714556.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mike Beuve https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103201/11/1032011157_0:102:329:432_100x100_80_0_0_c6a6666bea55a42eeeffebcb11b47b71.jpg

école, enfants, proposition de loi, harcèlement scolaire, cyberharcèlement