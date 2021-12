https://fr.sputniknews.com/20211203/grece-deux-morts-dans-le-naufrage-dun-bateau-de-migrants-1053776970.html

Grèce: deux morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Deux migrants ont trouvé la mort tôt vendredi dans le naufrage d'un hors-bord près de l'île grecque de Kos, selon les gardes-côtes grecs. 03.12.2021, Sputnik France

Les corps d'une femme et d'un homme ont été repêchés et trois hommes ont été secourus après le chavirage, dû "à de fortes vagues et un mauvais pilotage", a précisé la même source.Samedi dernier, le gouvernement grec a ouvert de nouveaux camps pour les migrants, sur Kos et l'île voisine de Leros, dans un contexte de crainte d'une nouvelle vague de migrations à cause de la crise en Afghanistan.Selon les dernières estimations de l'Onu, quelque 96.000 réfugiés et demandeurs d'asile se trouvent actuellement en Grèce.

