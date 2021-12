https://fr.sputniknews.com/20211203/inde-les-cotes-de-lest-se-preparent-au-passage-du-cyclone-jawad-1053776314.html

Inde: les côtes de l'est se préparent au passage du cyclone "Jawad"

2021-12-03T11:44+0100

Une alerte rouge a été émise pour quatre districts d'Odisha, l'Etat indien qui risque d'être le plus touché, mettant en garde contre des précipitations "fortes" à "très fortes".Les activités de pêche resteront interdites jusqu'au 5 décembre, alors que les habitants ont été appelés à rester chez eux autant que possible.Pas moins de 266 équipes de secours, dont la National Disaster Response Force (NDRF), seront déployées dans les districts côtiers de l'Odisha en prévision du cyclone, rapportent des médias locaux.Par ailleurs, les Chemins de fer indiens ont annoncé l'annulation de 95 trains provenant de différentes destinations en raison de la situation météorologique dans l'est du pays.Les climatologues considèrent que la fréquence et l'intensité des tempêtes en mer autour de l’Inde augmentent sous l’effet du réchauffement du climat et de la hausse des températures de l’eau.En mai dernier, le cyclone Yaas, avec des rafales allant jusqu’à 155 kilomètres/heure, avait fait au moins vingt morts et endommagé des milliers de maisons. Les dégâts s’étaient élevés à plus de deux milliards de dollars dans l’Odisha, le Bengale-Occidental et le Bangladesh voisin.

